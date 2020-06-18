ДТП с каретой скорой помощи. У всех пострадавших черепно-мозговые травмы

У всех медиков, пострадавших в ДТП на улице Орозбекова, закрытые черепно-мозговые травмы и различные ушибы. Об этом сообщила мэрия Бишкека со ссылкой на директора БНИЦТиО.

В карете скорой медицинской помощи находились четыре человека: врач, два фельдшера и водитель. «Одна из фельдшеров в реанимации, состояние тяжелое, предварительно у нее тупые травмы груди, живота, ушиб головного мозга», — отметили в мэрии.

Машина Центра экстренной медицины ехала на вызов с включенными проблесковыми маячками. На перекрестке в карету врезался КамАЗ, машину медиков откинуло на светофор.

На месте продолжают работать сотрудники управления Патрульной службы милиции.