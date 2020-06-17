В Москве задержали бишкекчанку, укравшую у гражданского мужа крупную сумму денег

В Москве задержали кыргызстанку, укравшую у гражданского мужа более 4 миллионов сомов. Об этом сообщила пресс-служба МВД.

Женщина с 2009 по 2017 год находилась в гражданском браке. «Воспользовавшись тем, что гражданский супруг доверил ей вести свой торговый бизнес, женщина завладела $70 тысячами и скрылась», — говорится в сообщении.

В связи с тем, что у женщины имеется грудной ребенок, посольство Кыргызстана в РФ проработало вопрос ее отправки на родину. В результате в июне женщина вернулась в республику авиарейсом Москва — Бишкек.