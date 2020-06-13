У жительницы Сузака, которую избил муж, диагностировали сотрясение мозга

У женщины, над которой издевался муж в Сузакском районе, диагностировали сотрясение головного мозга. Об этом 24.kg сообщили источники в правоохранительных органах.

По их данным, с супругом она прожила 25 лет, у них есть совершеннолетний сын.

«По предварительным данным, мужчина начал бить супругу за то, что она задержалась у сестры. Известно, что родственники уговорили ее остаться переночевать у них, в это время муж звонил потерпевшей по телефону, и они ругались. Сейчас пострадавшая находится у родственников, ей назначили лечение», — сообщили редакции.

Отмечается, что пострадавшая сама обратилась в милицию с заявлением. Мужчину задержали, сегодня суд изберет ему меру пресечения.

Напомним, в социальных сетях распространили видео, где мужчина обливает водой, пытает и бьет женщину. На кадрах видно, что ее руки связаны, на шее висят покрышки с кирпичами. Мужчина обливает ее с головы до ног ледяной водой и несколько раз бьет по лицу. При этом он просит снимать это на видео.