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У жительницы Сузака, которую избил муж, диагностировали сотрясение мозга

У женщины, над которой издевался муж в Сузакском районе, диагностировали сотрясение головного мозга. Об этом 24.kg сообщили источники в правоохранительных органах.

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По их данным, с супругом она прожила 25 лет, у них есть совершеннолетний сын.

«По предварительным данным, мужчина начал бить супругу за то, что она задержалась у сестры. Известно, что родственники уговорили ее остаться переночевать у них, в это время муж звонил потерпевшей по телефону, и они ругались. Сейчас пострадавшая находится у родственников, ей назначили лечение», — сообщили редакции.

Отмечается, что пострадавшая сама обратилась в милицию с заявлением. Мужчину задержали, сегодня суд изберет ему меру пресечения.

Напомним, в социальных сетях распространили видео, где мужчина обливает водой, пытает и бьет женщину. На кадрах видно, что ее руки связаны, на шее висят покрышки с кирпичами. Мужчина обливает ее с головы до ног ледяной водой и несколько раз бьет по лицу. При этом он просит снимать это на видео.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/155939/
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