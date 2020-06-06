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Происшествия

В Суусамыре двое водителей сбили лошадей и врезались друг в друга

В селе Суусамыр двое водителей легковых автомобилей сбили лошадей, а затем столкнулись сами. Об этом 24.kg сообщили в УОБДД Чуйской области.

Уточняется, что ДТП произошло вчера примерно в 22.00 на 186 километре автодороги Бишкек — Ош.

«Водитель Honda Odyssey ехал в Бишкек, а водитель Mazda 6 — в южном направлении. По данным очевидцев, они сбили лошадей, а затем врезались друг в друга. Водителя Mazda и пассажира госпитализировали в больницу с различными травмами», — сказали в ведомстве.

Факт зарегистрировали в ЕРПП.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/155108/
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