В Суусамыре двое водителей сбили лошадей и врезались друг в друга

В селе Суусамыр двое водителей легковых автомобилей сбили лошадей, а затем столкнулись сами. Об этом 24.kg сообщили в УОБДД Чуйской области.

Уточняется, что ДТП произошло вчера примерно в 22.00 на 186 километре автодороги Бишкек — Ош.

«Водитель Honda Odyssey ехал в Бишкек, а водитель Mazda 6 — в южном направлении. По данным очевидцев, они сбили лошадей, а затем врезались друг в друга. Водителя Mazda и пассажира госпитализировали в больницу с различными травмами», — сказали в ведомстве.

Факт зарегистрировали в ЕРПП.