Теперь под запретом и лошади: Кыргызстан ужесточил правила вывоза скота

Кабинет министров внес изменения в постановление, касающееся временного запрета на вывоз сельскохозяйственных животных за пределы Кыргызстана. Теперь под действие моратория попадают также лошади, вывозимые воздушным транспортом.

Отмечается, что мера направлена на обеспечение продовольственной безопасности страны и стабилизацию цен на рынке мясных продуктов.

Министерству экономики и коммерции поручено уведомить об изменениях Комитет по защитным мерам Всемирной торговой организации и Евразийскую экономическую комиссию, а МИДу — проинформировать Исполком СНГ.

Кроме того, Таможенная служба, Министерство водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, а также Пограничная служба ГКНБ должны усилить контроль, чтобы предотвратить незаконный вывоз животных за границу.

Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/347513/
