Экономика

В Кыргызстане создан государственный холдинг племенного коневодства

Кабинет министров принял постановление о развитии племенного коневодства и передаче профильных предприятий в единый государственный холдинг.

Согласно документу, Центр развития этнокультуры, конноспортивной индустрии и племенного коневодства переименован в «Государственный холдинг племенного коневодства» и передан в ведение Министерства водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

Холдингу передаются с имуществом и штатом три крупных филиала:

  • «Кок-Бел» в Ноокатском районе Ошской области;
  • «Нарын» в Нарынском районе;
  • «Талас» в Таласском районе.

На финансирование деятельности холдинга из бюджета выделяется более 1,5 миллиона сомов.

В постановлении подчеркивается, что цель реорганизации — упорядочить работу в сфере племенного коневодства и создать условия для его развития на государственном уровне.
