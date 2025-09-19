В Кыргызстане создан государственный холдинг племенного коневодства

Кабинет министров принял постановление о развитии племенного коневодства и передаче профильных предприятий в единый государственный холдинг.
Согласно документу, Центр развития этнокультуры, конноспортивной индустрии и племенного коневодства переименован в «Государственный холдинг племенного коневодства» и передан в ведение Министерства водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.
Холдингу передаются с имуществом и штатом три крупных филиала:
- «Кок-Бел» в Ноокатском районе Ошской области;
- «Нарын» в Нарынском районе;
- «Талас» в Таласском районе.
На финансирование деятельности холдинга из бюджета выделяется более 1,5 миллиона сомов.
В постановлении подчеркивается, что цель реорганизации — упорядочить работу в сфере племенного коневодства и создать условия для его развития на государственном уровне.