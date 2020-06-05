В Чуйской области милиционеры избили мужчину. Верховный суд оправдал их

Верховный суд необоснованно оправдал двух сотрудников Аламединского РОВД, обвиняемых по статьям «Превышение власти» и «Нарушение неприкосновенности жилища». Об этом 24.kg сообщил начальник отдела уголовного и гражданского судопроизводства прокуратуры Чуйской области Нурлан Тагаев.

По его словам, С.С. и Н.Т. приехали на вызов о семейном насилии. Превысив полномочия, они зашли в дом, применили прием самбо в отношении хозяина, а затем увезли его в РОВД.

«Когда милиционеры стали дергать дверь калитки, владелец дома предупредил их, что никто не может проникнуть в его дом без разрешения. Проигнорировав слова хозяина, бывшая жена обвиняемого перелезла через забор и открыла дверь сотрудникам ИДН. Они, зайдя в дом, избили мужчину. После привезли в РОВД», — сказал Нурлан Тагаев.

Прокурор объяснил, что Аламединский районный суд признал обоих виновными, однако Чуйский областной и Верховный суды необоснованно оправдали милиционеров.

«Суд может оправдать человека, когда потерпевшие или свидетели по делу меняют показания. Однако в данном случае владелец дома стоял на своем — он просил осудить милиционеров, превысивших полномочия. Кроме того, вина сотрудников ОВД доказана показаниями свидетелей и судебно-медицинской экспертизы. Камеры видеонаблюдения зафиксировали избиение потерпевшего», — добавил Нурлан Тагаев.