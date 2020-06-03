В Балыкчи спецназовцы МВД избили заместителя военного комиссара

Балыкчинский районный суд признал виновными заместителя командира роты полка спецназначения «Шумкар» МВД и сотрудника этого спецназа в превышении власти. Об этом 24.kg сообщили в правоохранительных органах.

Уточняется, что военнослужащие избили заместителя военного комиссара Балыкчи и начальника отделения.

«Пострадавшим нанесен легкий вред здоровью. Следствие по делу вела Военная прокуратура. Оба обвиняемых находились под подпиской о невыезде. Суд признал виновными К.Н и А.Ж. и назначил пробационный надзор сроком на один год», — сообщили редакции.