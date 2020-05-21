В Бишкеке водитель избил мужчину после того, как не поделил с ним дорогу

В Бишкеке водитель Hyundai Solaris подозревается в избиении мужчины. Об этом 24.kg сообщили в ГУВД Бишкека.

Уточняется, что 18 мая в УВД Ленинского района с заявлением обратилась гражданка Ж.Ж. Она просила принять меры в отношении неизвестного лица азиатской внешности, который в ходе словесной перепалки избил ее сына.

«Сев в автомашину, обидчик скрылся. Факт зарегистрирован в ЕРПП по статье «Хулиганство» УК КР. Милиционеры установили личность подозреваемого. Им является 29-летний А.А. Спустя два дня водитель автомашины Hyundai Solaris, узнав, что его ищет милиция, добровольно явился в УВД Ленинского района. По результатам судмедэкспертизы действиям подозреваемого А.А. дадут юридическую оценку», — сообщили в ГУВД.