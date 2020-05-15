В Сузакском районе член ОПГ избил мужчину за то, что он потратил деньги с зоны

В городе Кок-Жангаке Сузакского района задержан член ОПГ, избивший мужчину. Об этом сообщили в УВД Джалал-Абадской области.

Уточняется, что подозреваемый вместе с подельниками Д.У., А.Т., а также другими, неустановленными следствием лицами, избили мужчину за то, что он якобы потратил деньги, которые принадлежат тюрьме.

«Факт зарегистрирован в ЕРПП по статье «Хулиганство». Назначены судебно-медицинские экспертизы. По подозрению в совершении этого преступления задержан ранее неоднократно судимый член ОПГ 45-летний Б.Б. Задержанный взят под стражу сроком на два месяца», — сообщили в УВД.