В Китае подвесной мост пошел волнами, когда на нем находились сотни машин

Ужас от возможного обрушения моста испытали сотни людей в провинции Гуандун в Китае — мост, по которому они ехали, начал волнообразно подниматься и опускаться. Увидев это, сотрудники службы безопасности закрыли въезд на переправу, сообщило издание «За рулем».

Мост на видео перекинут через Кантонскую реку. Это третья по длине река Китая после Янцзы и Хуанхэ. Мост через нее, построенный в 1997 году, имеет протяженность около 3,62 километра и соединяет район Наньша в Гуанчжоу с городом Хумен.

Почему же мост вдруг начал гулять? Инженеры проектируют мосты, делая допуски на изгибы. Что касается подвесных мостов, то они устойчивы к ветрам, имея минимальное сопротивление воздушным потокам.

В случае с мостом в провинции Гуандун, конструкцию подвели 1,2-метровые отбойники. Воздух, проходя над отбойниками создает вакуум между ними, из-за чего мост буквально тянет вверх, а затем, при избыточном давлении между отбойниками, вниз. Чем сильнее ветер, тем значительнее колебания.

В результате «шторма» моста никто не пострадал. Вероятно, теперь отбойники на нем будут заменять на новые.