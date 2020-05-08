Перестрелка на границе. Очевидцы сообщают о поджоге дома кыргызстанца

Среди пограничников Кыргызстана есть раненные в перестрелке на кыргызско-таджикской приграничной территории. Об этом 24.kg сообщили местные жители.

По их словам, ранение получили трое военных Кыргызстана. Кроме того, сообщается о поджоге дома жителя села Кок-Таш Баткенского района.

«Жители соседнего села — граждане Таджикистана — пришли на участок кыргызстанца и потребовали, чтобы он прекратил вести работы в огороде. Там и возникла стычка. Этот человек давно живет в этом доме и ведет хозяйство», — рассказали местные жители.