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Перестрелка на границе. Очевидцы сообщают о поджоге дома кыргызстанца

Среди пограничников Кыргызстана есть раненные в перестрелке на кыргызско-таджикской приграничной территории. Об этом 24.kg сообщили местные жители.

По их словам, ранение получили трое военных Кыргызстана. Кроме того, сообщается о поджоге дома жителя села Кок-Таш Баткенского района.

«Жители соседнего села — граждане Таджикистана — пришли на участок кыргызстанца и потребовали, чтобы он прекратил вести работы в огороде. Там и возникла стычка. Этот человек давно живет в этом доме и ведет хозяйство», — рассказали местные жители.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/152261/
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