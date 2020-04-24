В Баткенской области напали на активиста украинского сообщества в Кыргызстане

В селе Уч-Коргон Кадамджайского района минувшей ночью напали на активиста украинского сообщества в Кыргызстане. Об этом сообщает УВД Баткенской области.

По данным ведомства, неизвестные в медицинских масках ворвались в дом, избили Александра Лупшая. Нападавшие требовали деньги. «Его супруга выбежала из дома и начала звать на помощь соседей, пока те пришли, преступники успели сбежать», — сказали в пресс-службе.

Факт зарегистрирован в ЕРПП, начато досудебное производство по статье 202 «Разбой» УК КР. Подозреваемых в нападении разыскивают.