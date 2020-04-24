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Внимание, розыск! В Оше родственники ищут пропавшего 23-летнего парня

В Оше 18 апреля вышел из дома и не вернулся 23-летний Кадырбек Талантбек уулу. Об этом сообщили в комендатуре Ошской области.

пресс-службы комендатуры Ошской области
Фото пресс-службы комендатуры Ошской области. В Оше родственники ищут пропавшего Кадырбека Талантбек уулу

По ее данным, молодой человек является жителем села Толойкон. Сегодня правоохранительные органы начали розыск по всему Кыргызстану.

«Его приметы: рост 174 сантиметра, худощавого телосложения. Был одет в камуфляжную куртку, зеленую кепку, черно-коричневую рубашку, спортивные штаны синего цвета, черные берцы», — отметили в комендатуре.

Милиция просит всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении Кадырбека Талантбек уулу, сообщить по следующим номерам телефонов: 0322256429, 0771774224.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/151018/
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