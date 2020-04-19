Неизвестные устроили стрельбу на блокпосту в селе Арашан. Об этом сообщает ГУВД Чуйской области.

По данным ведомства, 18 апреля в дежурную часть ОВД Аламединского района поступило сообщение о том, что на посту, расположенном в селе Арашан, стрельба.

На месте происшествия оперативники установили, что неизвестные (девять-десять человек) пытались

проехать через пост на квадрациклах. Но им помешали дружинники, дежурившие на посту. Тогда злоумышленники, спровоцировав конфликт, достали оружие, несколько раз выстрелили в воздух, после чего, разогнав дружинников, скрылись. Их поиск ведется.



Факт зарегистрирован в АИС ЕРПП ОВД Аламединского района по статье 266 «Хулиганство» УК КР. Начато досудебное производство, назначены экспертизы.