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Сюжет: ЧП в армии

В Бишкеке военнослужащих Нацгвардии приговорили к штрафу за мошенничество

В Бишкеке военнослужащие Национальной гвардии признаны виновными в мошенничестве. Об этом 24.kg сообщили собственные источники.

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Уточняется, что такое решение принял Ленинский районный суд.

«На скамье подсудимых находились 30 человек. В ходе следствия и судебного разбирательства они признали вину и возместили ущерб. Суд приговорил обвиняемых к штрафу в 10 тысяч сомов каждого», — сообщили редакции.

Военнослужащие Национальной гвардии брали деньги, выделяемые им под наем жилья, однако фактически не снимали квартиры. По предварительным данным, ущерб государству составил более 500 тысяч сомов.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/150450/
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