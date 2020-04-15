Делаю, что хочу. В Сузаке солдат Внутренних войск поскандалил с водителем

В социальной сети Facebook пользователи выложили видео, где военнослужащий Внутренних войск нагрубил водителю.

На кадрах военнослужащий заявляет, что он солдат и может делать, что хочет. При этом военнослужащий требует прекратить видеосъемку и пытается отобрать телефон.

«Я вам еще раз говорю: отключите камеру. Я солдат, делаю, что хочу. Отключи, говорю», — сказал он.

Другому милиционеру на посту водитель пояснил, что едет за продуктами. Выяснилось, что у мужчины не было пропуска. В ответ представитель власти спокойно спросил, где он живет, а затем объяснил, что без соответствующего пропуска мужчина может передвигаться только пешком.

В комендатуре по Сузакскому району и Джалал-Абаду 24.kg сообщили, что по инциденту сейчас проводится проверка.

«Инцидент произошел в Сузакском районе. По факту в отношении солдата Внутренних войск проводится служебная проверка. Однако стоит отметить, что и водитель также спровоцировал эту ситуацию», — прокомментировали в ведомстве.

Отметим, что Внутренние войска подведомственны МВД.