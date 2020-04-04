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Происшествия

Суициды школьников в Иссык-Ате. Стали известны подробности

По факту двух суицидов несовершеннолетних в Иссык-Атинском районе назначили судебно-медицинские экспертизы. Об этом 24.kg сообщили в ГУВД Чуйской области.

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Оба несчастных случая произошли 29 марта. Один школьник повесился днем, второй — ночью. Факты зарегистрированы в ЕРПП.

Из собственных источников 24.kg стало известно, что, по предварительным данным, 16-летний подросток совершил суицид после того, как его отругали родители.

«Подросток вышел из дома в обед, а вернулся поздно вечером. Родители поругали его. Молодой человек вышел во двор. Через несколько минут вслед за ним вышла мама и увидела его повешенным в сарае», — сообщили редакции.

«Второй мальчик повесился на чердаке. Родители выехали из дома, ребенок играл с братьями, а спустя некоторое время его нашли мертвым. Что стало причиной поступка подростка — неизвестно, он рос в нормальной семье», — отметили источники.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/149094/
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