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Сюжет: Новый коронавирус

Режим ЧП в Кыргызстане. Мужчина пытался провезти человека в багажнике машины

В Чуйской области на карантинно-санитарном посту «Сосновка» задержан мужчина, который пытался провезти человека в багажнике. Об этом 24.kg сообщили в УОБДД региона.

Уточняется, что сегодня примерно в 18.30 милиция остановила водителя Mercedes-Benz для проверки состояния здоровья и документов. Выяснилось, что у мужчины не было водительских прав.

«Водитель ехал из Джалал-Абадской области в Бишкек. При осмотре авто в салоне находился один пассажир. Открыв багажник, милиционеры обнаружили там парня. Он объяснил, что хотел проехать в столицу, но у него нет документов. В итоге авто водворили на штрафную стоянку. Водителя и его пассажира передали в УВД Жайылского района», — отметили в УОБДД.

В Кыргызстане на сегодня 111 подтвержденных фактов коронавируса. На территории Бишкека, Оша и Джалал-Абада, Ноокатского и Кара-Суйского районов Ошской области, Сузакского района Джалал-Абадской области ввели режим чрезвычайного положения и комендантский час.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/148856/
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