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Коронавирус в Кыргызстане. ГКНБ продолжает выявлять распространителей фейков

25-26 марта сотрудники ГКНБ в ходе проведенных оперативно-разыскных мероприятий совместно с коллегами из МВД установили граждан, распространяющих недостоверную информацию о якобы заболевших новым вирусом.

Как рассказали в пресс-центре ведомства, Эрлан Русланбеков, 1992 года рождения, житель города Кара-Балты, и Адилет Сыргабаев, 1993 года рождения, житель Жайыльского района Чуйской области, через соцсети распространяли недостоверную информацию о том, что в местной районной больнице находятся 15 человек, зараженных коронавирусом.

С ними проведена профилактическая беседа. Факт распространения фейков зарегистрирован в ЕРПП.

В ГКНБ напоминают, что за распространение ложной информации предусмотрена уголовная ответственность в рамках законодательства КР.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/148325/
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