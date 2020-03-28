Коронавирус в Кыргызстане. ГКНБ продолжает выявлять распространителей фейков

25-26 марта сотрудники ГКНБ в ходе проведенных оперативно-разыскных мероприятий совместно с коллегами из МВД установили граждан, распространяющих недостоверную информацию о якобы заболевших новым вирусом.

Как рассказали в пресс-центре ведомства, Эрлан Русланбеков, 1992 года рождения, житель города Кара-Балты, и Адилет Сыргабаев, 1993 года рождения, житель Жайыльского района Чуйской области, через соцсети распространяли недостоверную информацию о том, что в местной районной больнице находятся 15 человек, зараженных коронавирусом.

С ними проведена профилактическая беседа. Факт распространения фейков зарегистрирован в ЕРПП.

В ГКНБ напоминают, что за распространение ложной информации предусмотрена уголовная ответственность в рамках законодательства КР.