В Кыргызстане за ночь милиция задержала 223 нарушителя комендантского часа

За нарушение комендантского часа в Бишкеке, Оше, Джалал-Абаде, Ноокатском, Кара-Суйском и Сузакском районах милиция задержала 223 нарушителя. Об этом сообщила пресс-служба МВД.

За ночь 11 автомобилей водворили на штрафстоянку.

«В Бишкеке задержали 157 человек, Оше — 21, Джалал-Абаде — 20, Сузакском районе — шесть, Кара-Суйском — 15, Ноокатском — четыре. Всех нарушителей доставили в территориальные органы внутренних дел. С ними провели профилактические беседы, их предупредили о соблюдении требований режима чрезвычайного положения и комендантского часа. После окончания комендантского часа их отпустили домой», — сообщили в МВД.

За три дня за нарушение комендантского часа по всей стране задержали 784 нарушителя.

В Кыргызстане 58 подтвержденных случаев заражения коронавирусом. На территории Бишкека, Оша и Джалал-Абада, Ноокатского и Кара-Суйского районов Ошской области, Сузакского района Джалал-Абадской области ввели режим чрезвычайного положения и комендантский час.