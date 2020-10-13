В Кыргызстане за сутки зарегистрировали 303 правонарушения

В Кыргызстане за сутки в ЕРПП зарегистрировали 303 факта правонарушений. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

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По ее данным, из них 151 преступление и 152 проступка.

«Для тщательного расследования преступлений и проступков проводятся все необходимые оперативно-следственные мероприятия. Сотрудники органов внутренних дел совместно с представителями местного самоуправления и ДНД проводят профилактические мероприятия по обеспечению охраны общественного порядка. Оперативная обстановка в стране остается под контролем правоохранительных органов», — проинформировали в ведомстве.

МВД призывает граждан соблюдать требования чрезвычайного положения и комендантского часа, введенного в Бишкеке.