Режим ЧП в Бишкеке. Митингующим напомнили о комендантском часе

Комендатура напомнила жителям и гостям столицы о действии комендантского часа.

Читайте по теме Митинг в Бишкеке. Почему МВД не реагирует на грубое нарушение режима ЧП?

«Уважаемые граждане! Напоминаем всем, что скоро начнет действовать комендантский час, с 22.00 до 5.00. В этот период все выезды и въезды в Бишкек будут приостановлены. В связи с чем призываем всех горожан и гостей столицы выполнять требования комендантского часа и заблаговременно, не нарушая общественный порядок, покинуть улицы города», — проинформировали в комендатуре.

Напомним, что в Бишкеке действует режим ЧП: любые общественные мероприятия, включая митинги и акции протеста, запрещены.

На Старой площади продолжается митинг сторонников Садыра Жапарова. Присутствует около 1 тысячи человек.