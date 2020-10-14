21:14
USD 79.66
EUR 93.91
RUB 1.03
Общество
Сюжет: Беспорядки после выборов

Режим ЧП в Бишкеке. Митингующим напомнили о комендантском часе

Комендатура напомнила жителям и гостям столицы о действии комендантского часа.

Читайте по теме
Митинг в Бишкеке. Почему МВД не реагирует на грубое нарушение режима ЧП?

«Уважаемые граждане! Напоминаем всем, что скоро начнет действовать комендантский час, с 22.00 до 5.00. В этот период все выезды и въезды в Бишкек будут приостановлены. В связи с чем призываем всех горожан и гостей столицы выполнять требования комендантского часа и заблаговременно, не нарушая общественный порядок, покинуть улицы города», — проинформировали в комендатуре.

Напомним, что в Бишкеке действует режим ЧП: любые общественные мероприятия, включая митинги и акции протеста, запрещены.

На Старой площади продолжается митинг сторонников Садыра Жапарова. Присутствует около 1 тысячи человек. 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/169324/
просмотров: 2501
Версия для печати
Материалы по теме
Митингующие на Старой площади не намерены расходиться
Митингующие на Старой площади грозят пойти в госрезиденцию
Мы за легитимную власть. У гостиницы «Иссык-Куль» собралось около 500 человек
Митинг в Бишкеке. Сторонники Садыра Жапарова опять недовольны журналистами
Митинг в Бишкеке. Почему МВД не реагирует на грубое нарушение режима ЧП?
Митинг в Бишкеке. На Старой площади начались провокации
Митинг в Бишкеке. Сторонники Жапарова заблокировали подъезды к Старой площади
Митинг в Бишкеке. Сторонникам Жапарова не нравится новый спикер парламента
Возле Дома правительства собираются сторонники Садыра Жапарова
Митинги в Бишкеке. ГКНБ призывает не паниковать
Популярные новости
События 10&nbsp;октября в&nbsp;Кыргызстане. Что происходит сейчас События 10 октября в Кыргызстане. Что происходит сейчас
Митинг в&nbsp;Бишкеке. На&nbsp;Старой площади начались провокации Митинг в Бишкеке. На Старой площади начались провокации
Алмазбек Атамбаев задержан за&nbsp;организацию массовых беспорядков Алмазбек Атамбаев задержан за организацию массовых беспорядков
Беспорядки в&nbsp;Бишкеке. Милиция задержала Темирлана Султанбекова Беспорядки в Бишкеке. Милиция задержала Темирлана Султанбекова
Бизнес
Переводите на&nbsp;карты VISA других банков в&nbsp;мобильном банкинге &laquo;Бакай Банка&raquo; Переводите на карты VISA других банков в мобильном банкинге «Бакай Банка»
Больше шансов выиграть крутые призы! MegaCom продлевает лотерею &laquo;Поймай удачу&raquo; Больше шансов выиграть крутые призы! MegaCom продлевает лотерею «Поймай удачу»
Интернет, ТВ&nbsp;и&nbsp;облачное хранилище в&nbsp;твоем смартфоне: новые тарифы от&nbsp;MegaCom Интернет, ТВ и облачное хранилище в твоем смартфоне: новые тарифы от MegaCom
&laquo;БАКАЙ БАНК&raquo; и&nbsp;кофейня &laquo;Бублик&raquo; передали волонтерам еду и&nbsp;напитки «БАКАЙ БАНК» и кофейня «Бублик» передали волонтерам еду и напитки
14 октября, среда
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 15 октября: без осадков Прогноз погоды в Кыргызстане на 15 октября: без осадков...
20:59
Митингующие на Старой площади не намерены расходиться
20:51
Переговоры не закончились. Садыр Жапаров просит митингующих разойтись
20:39
Пробки на улице Токтогула: начали ремонт тепловой сети
20:38
Еще не время. Сооронбай Жээнбеков не собирается уходить в отставку