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Общество

Комендантский час в Бишкеке: за ночь общественный порядок никто не нарушал

Нарушений общественного порядка в Бишкеке за ночь не выявили. Об этом сообщили в пресс-службе ГУВД Бишкека.

По ее данным, комендантский час ночью прошел тихо и спокойно. Провели необходимые профилактические мероприятия по городу, где первой задачей является обеспечение безопасности горожан и гостей столицы. «Безопасность в столице обеспечивают сотрудники бишкекской и патрульной милиций, солдаты вооруженных сил и добровольные народные дружины», — проинформировали в ГУВД.

Напомним, что комендантский час на территории города Бишкека в период чрезвычайного положения действует с 22.00 до 5.00.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/168989/
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