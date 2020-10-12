Алмаз Орозалиев: Все руководители правоохранительных органов должны быть в форме

Все руководители правоохранительных органов должны быть в форменной одежде. Об этом на плановом совещании в мэрии Бишкека заявил комендант столицы Алмаз Орозалиев.

Он напомнил, что в столице введено чрезвычайное положение и комендантский час.

«Люди должны видеть, что руководители правоохранительных органов на месте, работают. Это касается и МВД, и ГКНБ, и МЧС, и налоговиков — всех, кто носит форму», — отметил он.

Алмаз Орозалиев также объяснил, почему сокращен срок действия комендантсткого часа. «Во-первых, многие горожане очень поздно выезжают с работы, во-вторых, есть предприятия, которые рано начинают работу, это относится в том числе к коммунальным службам», — сказал он.

Комендант добавил, что пропуска для коммунальных и спецслужб не будут выдаваться. «Они работают в штатном режиме для обеспечения жизнедеятельности города», — отметил он.

Напомним, что чрезвычайное положение введено на территории города Бишкека на период с 20.00 12 октября до 7.00 19 октября 2020 года.