18:47
USD 79.66
EUR 93.91
RUB 1.03
Общество
Сюжет: Беспорядки после выборов

Алмаз Орозалиев: Все руководители правоохранительных органов должны быть в форме

Все руководители правоохранительных органов должны быть в форменной одежде. Об этом на плановом совещании в мэрии Бишкека заявил комендант столицы Алмаз Орозалиев.

Он напомнил, что в столице введено чрезвычайное положение и комендантский час.

Читайте по теме
Режим ЧП в Бишкеке. Комендантский час будет действовать с 22.00 до 5.00

«Люди должны видеть, что руководители правоохранительных органов на месте, работают. Это касается и МВД, и ГКНБ, и МЧС, и налоговиков — всех, кто носит форму», — отметил он.

Алмаз Орозалиев также объяснил, почему сокращен срок действия комендантсткого часа. «Во-первых, многие горожане очень поздно выезжают с работы, во-вторых, есть предприятия, которые рано начинают работу, это относится в том числе к коммунальным службам», — сказал он.

Комендант добавил, что пропуска для коммунальных и спецслужб не будут выдаваться. «Они работают в штатном режиме для обеспечения жизнедеятельности города», — отметил он.

Напомним, что чрезвычайное положение введено на территории города Бишкека на период с 20.00 12 октября до 7.00 19 октября 2020 года.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/168939/
просмотров: 2823
Версия для печати
Материалы по теме
Бишкек ежедневно охраняют до тысячи дружинников. Какие у них полномочия
В Кыргызстане за сутки зарегистрировали 303 правонарушения
Комендантский час в Бишкеке: за ночь общественный порядок никто не нарушал
Бизнес-сообщество просит обеспечить бесперебойную работу во время ЧП
Работать на позитиве. Мэр Бишкека предложил пока не штрафовать потребителей
Комендантский час в Бишкеке. Как добираться до больниц через блокпосты
В Бишкеке запретили продавать алкоголь после 18.00
Сооронбай Жээнбеков повторно ввел режим чрезвычайного положения в Бишкеке
В Сети появилось видео, как пассажиры добираются в аэропорт «Манас»
Ночь в Бишкеке прошла без происшествий
Популярные новости
События 10&nbsp;октября в&nbsp;Кыргызстане. Что происходит сейчас События 10 октября в Кыргызстане. Что происходит сейчас
Алмазбек Атамбаев задержан за&nbsp;организацию массовых беспорядков Алмазбек Атамбаев задержан за организацию массовых беспорядков
Митинг в&nbsp;Бишкеке. На&nbsp;Старой площади начались провокации Митинг в Бишкеке. На Старой площади начались провокации
Беспорядки в&nbsp;Бишкеке. Милиция задержала Темирлана Султанбекова Беспорядки в Бишкеке. Милиция задержала Темирлана Султанбекова
Бизнес
Переводите на&nbsp;карты VISA других банков в&nbsp;мобильном банкинге &laquo;Бакай Банка&raquo; Переводите на карты VISA других банков в мобильном банкинге «Бакай Банка»
Больше шансов выиграть крутые призы! MegaCom продлевает лотерею &laquo;Поймай удачу&raquo; Больше шансов выиграть крутые призы! MegaCom продлевает лотерею «Поймай удачу»
Интернет, ТВ&nbsp;и&nbsp;облачное хранилище в&nbsp;твоем смартфоне: новые тарифы от&nbsp;MegaCom Интернет, ТВ и облачное хранилище в твоем смартфоне: новые тарифы от MegaCom
&laquo;БАКАЙ БАНК&raquo; и&nbsp;кофейня &laquo;Бублик&raquo; передали волонтерам еду и&nbsp;напитки «БАКАЙ БАНК» и кофейня «Бублик» передали волонтерам еду и напитки
14 октября, среда
18:45
Митингующие у гостиницы «Иссык-Куль» расходятся: не хотят нарушать режим ЧП Митингующие у гостиницы «Иссык-Куль» расходятся: не хот...
18:38
На ОТРК вновь новый глава. И. о. гендиректора стал Бактияр Алиев
18:30
15 октября: где в Бишкеке и регионах отключат свет
18:12
Экспресс-тесты на ВИЧ появятся в Кыргызстане не раньше середины 2021 года
18:05
День простоя горнорудных компаний обходится бюджету в $50 тысяч