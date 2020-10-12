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Общество
Сюжет: Беспорядки после выборов

Комендантский час в Бишкеке. Как добираться до больниц через блокпосты

В Бишкеке введено чрезвычайное положение и комендантский час. Город разделен блокпостами военных и милиционеров. В пресс-службе комендатуры города рассказали 24.kg, как в условиях ограничений жителям столицы в экстренных случаях добираться до больниц и прочих медучреждений. Например тем, кто получает гемодиализ и не может дожидаться утра. 

«Для тех, у кого на руках есть медицинские справки, подтверждающие срочную необходимость обращения в медучреждения, проблем не будет. Их свободно пропустят через блокпосты. Граждане в крайнем случае могут обратиться за помощью в скорую, машины которой также свободно проходят посты», — рассказали в ГУВД Бишкека.

Напомним, что чрезвычайное положение введено на территории города Бишкека на период с 20.00 12 октября до 7.00 19 октября 2020 года.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/168949/
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