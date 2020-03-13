Задержанная за взятку с поличным судья не арестована и продолжает работать

Задержанная за взятку судья Первомайского районного суда вышла на работу и продолжила рассматривать дела. Об этом 24.kg сообщили собственные источники.

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Уточняется, что Максат Орозбакова требовала деньги за положительное решение вопроса по иску бывшего сотрудника МВД.

«В Финпол обратилась представитель бывшего следователя МВД. Ранее его уволили из милиции. Восстановившись он подал иск в суд о выплате денег за вынужденные прогулы. Сумма выплаты бывшему следователю составляла около 300 тысяч сомов. Судья обещала удовлетворить иск за $2 тысячи. После вымогательства со стороны судьи представитель истца написала заявление в ГСБЭП. Максат Орозбакову отпустили, поскольку у нее имеется судейская неприкосновенность», — сообщили редакции.

Напомним, 12 марта в здании Первомайского районного суда оперативники ГСБЭП с поличным при получении взятки задержали судью по гражданским делам Максат Орозбакову. Она вымогала деньги за положительное решение вопроса.