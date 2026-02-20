Суды Иссык-Кульской области подвели итоги 2025 года. Об этом сообщает пресс-служба Верховного суда.

По ее данным, в совещании принял участие председатель ВС Мeдербек Сатыев.

В своем выступлении он подчеркнул, что качество правосудия напрямую связано прежде всего с профессионализмом каждого судьи, единообразием их практики, соблюдением дисциплины и высоким уровнем этических стандартов.

Глава Верховного суда отметил, что сегодняшнее совещание не формальное: это возможность подвести итоги, открыто указать на выявленные недостатки и определить точное направление дальнейшей деятельности. Цель совещания — не критика, а развитие.

В ходе совещания председатель Иссык-Кульского областного суда Нуркалый Асанбаев предоставил информацию о качестве отправления правосудия. По его данным, в 2025 году рассмотрено 870 дел в апелляционном порядке, из которых 413 обжаловано в кассации, а 312 дел, или 75,54 процента, оставлено в силе.

Мeдербек Сатыев заметил, что качество работы судей является важным для доверия общества к судебной системе. Он поручил усилить обобщение судебной практики, постоянно проводить ее анализ и разрабатывать конкретные меры по устранению выявленных недостатков.

Председатель ВС КР подчеркнул, что качество работы судей является важным для доверия общества к судебной системе. Он особо отметил судей с высокими качественными показателями и одновременно строго предупредил о необходимости уделить особое внимание судьям с низкими показателями.

«Если работа рассматривается формально, без глубокого анализа и должного внимания к деталям, как же граждане будут доверять нашим судам?» — задался вопросом Мeдербек Сатыев, подчеркнув, что каждое халатное или поверхностное решение подрывает авторитет всего судебного корпуса.

В ходе совещания рассмотрены и другие немаловажные вопросы, в том числе деятельность автоматизированных информационных систем, проблемы земельных участков, ремонта, строительства и материально-технического обеспечения местных судов, кадровой работы и кадровой политики, а также деятельности судебных приставов.