Правозащитница Рита Карасартова подала в суд на руководство ГСИН и СИЗО-1

Правозащитница Рита Карасартова обратилась в Административный суд Бишкека с иском против руководства ГСИН и СИЗО-1. Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.

По словам Риты Карасартовой, в 2006 году принят закон, согласно которому лица, содержащиеся в СИЗО, имеют право на 15-минутный телефонный разговор с родными один раз в неделю.

Однако это право не реализуется, считает она. И отметила, что за время нахождения в СИЗО неоднократно обращалась к руководству учреждения по поводу предоставления возможности позвонить семье.

«Я, как правозащитник, писала в течение пяти месяцев, мне ни разу не ответили, не дали возможность воспользоваться этим правом. И сегодня, выйдя на свободу, я обратилась в ГСИН, потому что СИЗО — это ее подведомственное учреждение. Замглавы ГСИН Сарчаев в парламенте утверждал, что все задержанные разговаривают с роднымии по телефону, что это право реализуется. А я два раза там была, ни разу мне не позволили позвонить по телефону своим родным. Теперь я обращаюсь в суд. Пусть там мне ответят, почему право, гарантированное законом, на деле не реализуется», — сказала Рита Карасартова.

Напомним, в сентябре 2025 года Свердловский райсуд признал Риту Карасартову виновной по статьям 278 «Массовые беспорядки» и 327 «Публичные призывы к насильственному захвату власти» УК КР, назначив штраф в 50 тысяч сомов и пять лет пробационного надзора.

Сторона защиты обжаловала это решение в городской инстанции, однако сегодня апелляционная коллегия оставила приговор без изменений. Таким образом, мера наказания и условия пробационного надзора остаются в силе.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/362965/
