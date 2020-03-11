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Происшествия
Сюжет: Выборы — 2020

В Караколе разбили окна в штабе партии. Милиция не видит политической подоплеки

В Караколе неизвестные разбили окна в штабе политической партии «Улуу Кыргызстан». Об этом 24.kg сообщили в УВД Иссык-Кульской области.

Уточняется, что сегодня с заявлением в милицию обратился лидер политдвижения Максат Касенов. Он указал, что неизвестные разбили окна в помещении, где недавно открыт офис его партии. Факт зарегистрирован в ЕРПП по статье «Хулиганство».

«Был проведен осмотр места происшествия. Действительно, помещение хотели сделать штабом партии. Однако на здании пока нет никаких опознавательных знаков или вывесок. Баннер с названием партии и обозначением штаба должны были вывесить сегодня. Ничего из офиса политобъединения не пропало. Политической подоплеки в произошедшем нет», — сообщили в УВД.

Выборы депутатов городских и айыльных кенешей состоятся 12 апреля. В этот день пройдет голосование в 25 айыл окмоту и 5 городах — Оше, Токмаке, Караколе, Балыкчи и Майлуу-Суу. Для участия в выборах депутатов городских кенешей подали заявки 22 политические партии.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/146217/
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