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Происшествия

В больницу доставили мужчину с побоями, он умер. Милиция разыскивает свидетелей

Двое неизвестных привезли 56-летнего мужчину в больницу и ушли. Медики диагностировали у пациента перелом ребер. Мужчина, не приходя в сознание, скончался в реанимации. Об этом сообщили в пресс-службе УВД Свердловского района столицы.

Уточняется, 6 марта 2020 года примерно в 01.20 в дежурную часть УВД позвонили и сказали, что двое неизвестных лиц азиатской внешности 30-35 лет доставили в Бишкекский научно-исследовательский центр травматологии и ортопедии гражданина с травмами.

«В больницу выехала следственно-оперативная группа. Факт зарегистрировали в ЕРПП, начато досудебное производство по статье 138 «Причинение тяжкого вреда здоровью» УК КР. Назначены необходимые экспертизы. Ведется следствие», — подчеркнули в пресс-службе.

пресс-службы УВД Свердловского района
Фото пресс-службы УВД Свердловского района. Милиционеры просят помочь в опознании двух мужчин

Правоохранители просят оказать содействие в установлении и опознании двух неизвестных, которые доставили мужчину с побоями в больницу.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/146144/
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