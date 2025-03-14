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Происшествия

В Бишкеке из сейфа университета украли $50 тысяч. Задержаны подозреваемые

В Бишкеке при помощи спецназа задержаны подозреваемые в серийных кражах. Об этом 24.kg сообщили в УВД Октябрьского района столицы.

29 января неизвестные проникли в здание одного из университетов на улице Анкара, взломали сейф и забрали $50 тысяч. Возбуждено дело по статье «Кража» УК КР.

Правоохранители установили личности подозреваемых. Ими оказались 33-летний А.Э., 31-летний И.К., 40-летний К.А. и 45-летний М.Б. Их задержали при помощи бойцов спецназа ГУВД Бишкека и водворили в ИВС.

Сотрудники правоохранительных органов установили, что задержанные причастны к другим аналогичным преступлениям в Иссык-Кульской области.

Милиция просит возможных пострадавших от рук этих злоумышленников обратиться по следующим номерам: 0508019001, 0703333201, 0312544116 или по короткому круглосуточному номеру 102.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/322836/
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