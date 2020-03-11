Внимание, розыск! В Бишкеке ищут пропавшую Таласбек кызы Гулбурак

Родственники разыскивают 21-летнюю Таласбек кызы Гулбурак. Об этом сообщили в УВД Свердловского района Бишкека.

По данным ведомства, девушка вышла с работы 7 марта примерно в 14.00 из здания, расположенного в столице по улице Осмонкула. Больше ее никто не видел.

Родственники обратились в милицию.

Фото из архива семьи. Помогите найти Таласбек кызы Гулбурак