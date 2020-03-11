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Внимание, розыск! В Бишкеке ищут пропавшую Таласбек кызы Гулбурак

Родственники разыскивают 21-летнюю Таласбек кызы Гулбурак. Об этом сообщили в УВД Свердловского района Бишкека.

По данным ведомства, девушка вышла с работы 7 марта примерно в 14.00 из здания, расположенного в столице по улице Осмонкула. Больше ее никто не видел.

Родственники обратились в милицию.

из архива семьи
Фото из архива семьи. Помогите найти Таласбек кызы Гулбурак

Приметы: рост 158-160 сантиметров, шатенка, худощавое телосложение.

Была одета в зимнюю желтую куртку, черные брюки, белые кроссовки.

Милиция просит всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении Таласбек кызы Гулбурак, сообщить по следующим номерам телефонов: 0553102387, 0703222622, 0702498888, 0772847336 и 102.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/146125/
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