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Происшествия

Жестокое убийство в Бишкеке. Стало известно имя судьи, убившего жену

Мужчина, убивший жену и ранивший своего сына, ранее работал в Октябрьском районном суде Бишкека. Об этом ранее 24.kg сообщили собственные источники. Журналисты газеты «Дело №...» выяснили, кто этот судья.

По данным издания, убийцей своей супруги стал Анарбек Мамбеталиев. Он действительно работал судьей Октябрьского районного суда. Летом 2015 года завершил профессиональную деятельность. Чем занимался последние четыре года, неизвестно.

Как отмечает газета, имя этого судьи ранее часто мелькало в СМИ. Он рассматривал в том числе громкие уголовные дела.

Последний судебный процесс Анарбека Мамбеталиева касался уголовного дела бывшего депутата Жогорку Кенеша Урмат Аманбаевой, обвиняемой в хищении бюджетных средств. Этот суд запомнился тем, что в зале заседаний произошло беспрецедентное событие: отвода судьи потребовали не адвокаты подсудимой, а гособвинение. Прокуроры возмутились затягиванием и волокитой рассмотрения дела.

Анарбек Мамбеталиев так и не вынес решения по этому делу — у него закончились судейские полномочия.

По данным журналистов «Дела №...», Анарбек Мамбеталиев жил в браке со второй женой. Она была младше его на 11 лет. У погибшей осталось трое детей. Младший из них — девятилетний мальчик — получил от отчима ножевые ранения, он до сих пор в реанимации.

6 марта стало известно о жестоком убийстве 45-летней женщины. По версии следствия, между супругами произошла ссора. Анарбек Мамбеталиев убил свою жену, нанес ножевые ранения ее сыну и повесился.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/146104/
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