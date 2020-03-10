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Происшествия

В Нарыне мужчина взял деньги за строительство спорткомплекса и сбежал

Сотрудники ГСБЭП задержали директора строительной фирмы, который взял деньги на строительство спорткомплекса в Нарынской области и сбежал. Об этом 24.kg сообщили в Финполе.

Уточняется, что ранее подозреваемого объявили в розыск.

пресс-службы ГСБЭП
Фото пресс-службы ГСБЭП. В Нарыне директор частной компании, обещавший построить спорткомплекс, взял деньги и сбежал

«Разыскиваемый директор ОсОО «А.К» Ишен Султаналиев обвиняется в присвоении и растрате вверенного имущества в особо крупном размере. В 2016 году Байзакский айыл окмоту и ОсОО «А.К» заключили договор на сумму свыше 5 миллионов сомов на строительство спортивного комплекса. Со стороны местной власти на расчетный счет фирмы переведены 3 миллиона 782 тысячи 388 сомов. Однако строительные работы не были выполнены, а деньги руководство компании использовало в личных целях. Задержанный водворен в СИЗО № 4 города Нарын», — сообщили в ГСБЭП.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/145998/
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