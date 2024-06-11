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Сотрудники Минтруда присвоили деньги, выделенные для женщин с инвалидностью

Сотрудники Министерства труда, социального обеспечения и миграции присвоили деньги, предназначенные для обучения женщин с инвалидностью. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

По факту возбуждено уголовное дело по статьям 337 «Злоупотребление должностным положением» и 210 «Присвоение или растрата вверенного имущества» УК КР.

Прокуратура Октябрьского района установила, что сотрудники Минтруда, злоупотребляя служебным положением, с целью извлечения выгоды заключили с руководителем общественного объединения «М.А.Р.К.К.А.» договоры о реализации проекта, направленного на обучение женщин-инвалидов для их дальнейшего трудоустройства.

Однако мероприятия не провели, по поддельным документам принимали фиктивные отчеты, а выделенные государством деньги потратили в личных интересах.

В результате нарушены права людей с инвалидностью и государству причинен ущерб на 1 миллион 440 тысяч сомов.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/296386/
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