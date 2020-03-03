20:59
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Происшествия

В России задержаны двое кыргызстанцев, разыскиваемые за совершение преступлений

В Российской Федерации задержали двух граждан, которые находились в розыске в Кыргызстане. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

Представительством МВД Кыргызстана в РФ задержана 48-летняя А.Ч., она разыскивалась на
протяжении девяти лет. Женщина, работая на должности заведующей одной из аптек Бишкека с 2008 по 2009 год, допустила недостачу товарно-материальных ценностей на сумму пости 3,5 миллиона сомов, после чего скрылась.

Задержан также гражданин Кыргызстана — 23-летний С.Р. Он скрылся от правоохранительных органов Кадамджайского района. В апреле 2019 года он грубо нарушил общественный порядок, избил односельчанина и скрылся.

Сейчас прорабатываются действия по привлечению указанных лиц к уголовной
ответственности за совершенные деяния.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/145381/
просмотров: 168
Версия для печати
Материалы по теме
Митинг сторонников Садыра Жапарова. Милиция намерена жестко пресекать нарушения
О переименовании Главного управления специализированной службы охраны МВД
Внимание, розыск. В Бишкеке пропала 16-летняя Айдай Аят кызы
В Бишкеке разыскивают 59-летнюю женщину, подозреваемую в мошенничестве
Милиция ищет мужчину, укравшего вещи с ленты транспортера в аэропорту «Манас»
Сбежавший экс-чиновник ГРС Насирбек Алмаматов объявлен в розыск через Интерпол
Потерявшегося без вести кыргызстанца нашли на работе в Москве
В Москве задержан кыргызстанец. Он был в розыске семь с половиной лет
Цифра дня. 6 тысяч 145 случаев насилия в семье зарегистрировано в 2019 году
Женщины тоже бьют мужей. В МВД рассказали о пострадавших от семейного насилия
Популярные новости
В&nbsp;Кемине подросток изнасиловал мальчика В Кемине подросток изнасиловал мальчика
В&nbsp;Сокулуке муж облил супругу бензином во&nbsp;время готовки. Она умерла в&nbsp;больнице В Сокулуке муж облил супругу бензином во время готовки. Она умерла в больнице
В&nbsp;Бишкеке гражданка США заявила об&nbsp;изнасиловании В Бишкеке гражданка США заявила об изнасиловании
Угрожал милиционерам. В&nbsp;Бишкеке задержали члена ОПГ по&nbsp;прозвищу Чач Угрожал милиционерам. В Бишкеке задержали члена ОПГ по прозвищу Чач
Бизнес
Чаарат: экологические показатели в&nbsp;пределах нормы Чаарат: экологические показатели в пределах нормы
11&nbsp;лет инноваций, доверия и&nbsp;любви! Мобильный оператор&nbsp;О! празднует день рождения 11 лет инноваций, доверия и любви! Мобильный оператор О! празднует день рождения
Открылся новый O!Store в Dordoi Plaza 2 Открылся новый O!Store в Dordoi Plaza 2
Иммунная система сама может справиться с&nbsp;онкологией Иммунная система сама может справиться с онкологией
3 марта, вторник
20:35
В России задержаны двое кыргызстанцев, разыскиваемые за совершение преступлений В России задержаны двое кыргызстанцев, разыскиваемые за...
20:28
Фото дня. Алмазбек Атамбаев на судебном процессе по событиям в Кой-Таше
20:01
Сегодня в рубрике «Официально»
20:00
Загрязнение воздуха в Бишкеке. Уровень поднялся во всех районах
19:43
По факту кражи в редакции онлайн-издания «ПолитКлиника» начато расследование