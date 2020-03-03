В России задержаны двое кыргызстанцев, разыскиваемые за совершение преступлений

В Российской Федерации задержали двух граждан, которые находились в розыске в Кыргызстане. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

Представительством МВД Кыргызстана в РФ задержана 48-летняя А.Ч., она разыскивалась на

протяжении девяти лет. Женщина, работая на должности заведующей одной из аптек Бишкека с 2008 по 2009 год, допустила недостачу товарно-материальных ценностей на сумму пости 3,5 миллиона сомов, после чего скрылась.

Задержан также гражданин Кыргызстана — 23-летний С.Р. Он скрылся от правоохранительных органов Кадамджайского района. В апреле 2019 года он грубо нарушил общественный порядок, избил односельчанина и скрылся.

Сейчас прорабатываются действия по привлечению указанных лиц к уголовной

ответственности за совершенные деяния.