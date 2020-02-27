Еще одна авария с участием маршрутки произошла в Бишкеке

В Бишкеке сегодня на пересечении улиц Байтика Баатыра и Скрябина столкнулись маршрутное такси № 195 и легковой автомобиль Toyota. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе УПСМ.

По данным ведомства, никто из участников аварии серьезно не пострадал. Выяснение обстоятельств продолжается.

Напомним, что 23 февраля в столице в результате ДТП с маршруткой пострадали 10 человек. Водитель Mazda Demio 26-летний А.Т. ехал по улице Акиева в южном направлении и на пересечении с улицей Московской врезался в пассажирский Mercedes Sprinter.