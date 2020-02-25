В Джалал-Абаде пациентка центра психического здоровья пыталась покончить с собой

В городе Джалал-Абаде пациентка областного центра психического здоровья пыталась покончить с собой. Об этом 24.kg сообщил представитель Наццентра по предупреждению пыток в регионе Алишер Эрматов.

По его словам, заведующий отделением медучреждения пытался скрыть факт. В журнале медики многое замазали.

«В представительство НЦПП в Джалал-Абаде поступила информация, что пациентка психиатрического медучреждения якобы совершила суицид. Когда мы приехали на место, выяснилось, что женщина действительно пыталась покончить с собой еще 24 января. Проверка процедурного журнала показала, что инцидент в нем не отражен. Получается, его хотели скрыть. Главный врач центра психического здоровья Махбурат Умарова узнала о том, что произошло, через 10 дней», — сказал Алишер Эрматов.

Нож оказался у пациентки с психическим расстройством из-за халатности персонала.

«Съемки камер видеонаблюдения показали, что женщина спокойно прошла на кухню, взяла там нож, затем прошла в туалет и нанесла себе ранения в область печени. В это время сотрудники смотрели в телефоны, разговаривали друг с другом. Кроме того, пострадавшую должен был осматривать хирург, но вместо него это сделали психотерапевты. Ей просто перевязали раны, хотя нужно было наложить швы. Пациентка пыталась покончить с собой из-за того, что ее не пустили домой», — отметил Алишер Эрматов.

Зафиксированные НЦПП факты переданы в Минздрав и Джалал-Абадскую областную прокуратуру.