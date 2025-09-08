22:36
USD 87.45
EUR 102.59
RUB 1.07
Общество

Родители возмущены состоянием психоневрологического диспансера в Бишкеке

Родители детей, оформляющих инвалидность, возмущены состоянием психоневрологического диспансера на улице Байтика Баатыра напротив 3-й детской больницы. Об этом они сообщили 24.kg.

По их словам, чтобы пройти медико-социальную экспертизу, необходимо посещение психолога и психотерапевта в диспансере. Однако в учреждении работает всего четыре кабинета психолога на всю республику, и очередь расписана на октябрь-декабрь.

Кроме того, посетители отметили, что с коляской по территории передвигаться невозможно, а само детское отделение в ужасном состоянии.

«Без слез не взглянешь. Здания диспансера старые, ремонт не проводится, подъездные дороги разбиты. Особое возмущение вызывает стоянка заброшенных автомобилей прямо возле детского отделения. Почему никто не обращает внимания на эту больницу?!» — отметила одна родительница.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/342686/
просмотров: 345
Версия для печати
Материалы по теме
Кыргызстанец более 10 лет находился в психиатрической больнице без лечения
Финансирование питания в психиатрических больницах увеличено в два раза
Омбудсмен КР бьет тревогу из-за отсутствия документов у пациентов психбольниц
В Майлуу-Суу женщину незаконно поместили в психдиспансер. Главврача оправдали
Сплошные нарушения. Правозащитники проверили психиатрическую клинику в Покровке
Стали известны подробности побега мужчины из психбольницы в Кызыл-Жаре
В Ошской больнице психиатрии и наркологии санитар избил пациента
Крыша едет. Как и почему надо беречь свой душевный покой, рассказал психиатр
Глава НЦПП Бакыт Рысбеков о психбольницах, пытках и милицейском беспределе
В психиатрической больнице села Кызыл-Жар нарушают права пациентов
Популярные новости
Легальная работа за&nbsp;рубежом. Как ее&nbsp;могут получить кыргызстанцы Легальная работа за рубежом. Как ее могут получить кыргызстанцы
Инсульт, больница и&nbsp;тишина: куда исчезла солистка группы &laquo;Город 312&raquo; Инсульт, больница и тишина: куда исчезла солистка группы «Город 312»
Пятнадцать врачей НЦОМиД готовы уволиться&nbsp;&mdash; не&nbsp;согласны с&nbsp;решением Минздрава Пятнадцать врачей НЦОМиД готовы уволиться — не согласны с решением Минздрава
Улица Алма-Атинская и&nbsp;дорога на&nbsp;ГЭС-5 превратились в&nbsp;одну большую стройку Улица Алма-Атинская и дорога на ГЭС-5 превратились в одну большую стройку
Бизнес
Мгновенное подключение и&nbsp;максимум выгоды: тариф &laquo;Мамлекеттик&raquo; от&nbsp;MEGA Мгновенное подключение и максимум выгоды: тариф «Мамлекеттик» от MEGA
Новый тариф для государственных служащих &laquo;О!Мамлекеттик&raquo; Новый тариф для государственных служащих «О!Мамлекеттик»
Стартовал набор на&nbsp;бесплатную стажировку для Java-разработчиков от&nbsp;О! Стартовал набор на бесплатную стажировку для Java-разработчиков от О!
Кешбэк 10&nbsp;процентов реальными деньгами за&nbsp;заказы в&nbsp;&laquo;Еда в&nbsp;Яндекс&nbsp;Go&raquo; от&nbsp;BAKAI Кешбэк 10 процентов реальными деньгами за заказы в «Еда в Яндекс Go» от BAKAI
8 сентября, понедельник
22:20
Дзюдоисты из Кыргызстана примут участие в престижном турнире в Праге Дзюдоисты из Кыргызстана примут участие в престижном ту...
22:00
Как стать донором крови в Кыргызстане и что это дает
21:46
Родители возмущены состоянием психоневрологического диспансера в Бишкеке
21:22
Почти половина россиян выступает против перезахоронения Ленина
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 9 сентября: местами дожди