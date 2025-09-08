Родители возмущены состоянием психоневрологического диспансера в Бишкеке

Родители детей, оформляющих инвалидность, возмущены состоянием психоневрологического диспансера на улице Байтика Баатыра напротив 3-й детской больницы. Об этом они сообщили 24.kg.

По их словам, чтобы пройти медико-социальную экспертизу, необходимо посещение психолога и психотерапевта в диспансере. Однако в учреждении работает всего четыре кабинета психолога на всю республику, и очередь расписана на октябрь-декабрь.

Кроме того, посетители отметили, что с коляской по территории передвигаться невозможно, а само детское отделение в ужасном состоянии.

«Без слез не взглянешь. Здания диспансера старые, ремонт не проводится, подъездные дороги разбиты. Особое возмущение вызывает стоянка заброшенных автомобилей прямо возле детского отделения. Почему никто не обращает внимания на эту больницу?!» — отметила одна родительница.