Финансирование питания в психиатрических больницах увеличено в два раза

После обращения омбудсмена КР Джамили Джаманбаевой финансирование суточного питания пациентов в психиатрических больницах увеличено в два раза. Об этом сообщает пресс-служба института акыйкатчи.

По ее данным, проведен мониторинг качества питания и условий содержания пациентов в Республиканском центре психиатрии и наркологии, а также в Республиканской психиатрической больнице в селе Чым-Коргон.

В ходе проверки установлено, что качество питания не соответствует требованиям инструкции «Об организации терапевтического питания в стационарах», согласно которой питание является частью лечебного процесса и должно быть четырехразовым, обеспечивая пациентов необходимыми нутриентами.

В Республиканском центре психиатрии и наркологии в Бишкеке на питание одного пациента в день выделялось 96,25 сома, а в Чым-Коргоне — всего 65,70 сома. Эта сумма оказалась недостаточной для обеспечения пациентов полноценным и сбалансированным питанием.

«Несмотря на рост цен на продукты питания, нормативы суточного питания в этих учреждениях не пересматривались с 2017 года. Для сравнения, в Республиканской психиатрической больнице села Кызыл-Жар (Джалал-Абадская область) на одного пациента в день выделяется 170 сомов, а в областном центре психиатрии и наркологии в Оше — 250 сомов», — говорится в сообщении.

Джамиля Джаманбаева направила официальное обращение председателю кабмина с просьбой пересмотреть размеры финансирования питания в психиатрических учреждениях и обеспечить надлежащие условия для пациентов.

В результате с апреля 2025 года суточная норма питания на одного пациента увеличена в Республиканском центре психиатрии и наркологии в столице — до 180 сомов, а в Республиканской психиатрической больнице в Чым-Коргоне — до 130 сомов.

Джамиля Джаманбаева отмечает, что люди с психическими заболеваниями являются уязвимой категорией, нуждающейся в особой заботе и защите, и призвала уделять особое внимание соблюдению их прав.