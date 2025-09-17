17:06
USD 87.45
EUR 103.16
RUB 1.06
Общество

В КР лица, находящиеся на принудительном лечении, стали чаще устраивать побеги

В Кыргызстане лица, находящиеся на принудительном лечении, стали чаще устраивать побеги. Об этом говорится в докладе омбудсмена «О состоянии прав и свобод человека и гражданина в 2024 году».

По его данным, в ходе мониторинга установлено, что в Республиканской психиатрической больнице (РПБ) в селе Чым-Коргон охрана уполномоченным органом не осуществляется, охрану вынуждены осуществлять женщины-санитарки пенсионного возраста.

«При этом отсутствует система видеонаблюдения. Необходимо учесть, что в РПБ содержатся лица, совершившие особо опасные деяния против общества. Ежегодно фиксируются побеги лицами, находящимися на принудительном лечении, что представляет угрозу безопасности медицинскому персоналу и обществу», — говорится в докладе.

Так, в 2023-м зафиксировано два случая побега, а в 2024-м — 12 случаев.

Охрана психиатрической больницы в селе Кызыл-Жар обеспечивается согласно договору, заключенному между медучреждением и службой «Охрана» города Таш-Кумыра.

Читайте по теме
Новую госпрограмму по развитию психиатрической службы разработают в КР

Отмечается, что институт акыйкатчи обращался в кабинет министров КР с предложением о создании охранной зоны РПБ в Чым-Коргоне. Для расчетов (стены, колючие проволоки, видеонаблюдение и так далее) была образована рабочая группа в составе представителей Минздрава и СИН. Рабочей группой осуществлены выезды, проведен правовой анализ действующих нормативных правовых актов в указанной сфере. Однако вопрос организации охраны принудительного лечения до сих пор остается открытым.

Также установлено, что судебно-психиатрическая экспертиза подследственных лиц по республике проводится только в отделении РПБ в селе Кызыл-Жар, рассчитанном на 15 коек. Расположение в труднодоступной местности создает значительные транспортные и финансовые сложности при доставке подследственных лиц, находящихся под стражей.

Запросы на проведение судебно-психиатрических экспертиз за последние два года выросли более чем вдвое: в 2022-м — 1 тысяча 951, в 2023-м — 2,6 тысячи, в 2024-м — 4 тысячи 748.

Ранее в Чым-Коргоне также функционировало отделение судебно-психиатрических экспертиз для подследственных лиц из Бишкека и северного региона республики. Однако на основании приказа МВД КР, с 1 сентября 2009-го отделение расформировано из-за снятия вооруженной охраны.

Ранее Минздрав сообщал, что в селе Чым-Коргон в РПБ находятся на лечении 319 пациентов, в том числе 53 человека проходят принудительное лечение по решению суда.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/343878/
просмотров: 267
Версия для печати
Материалы по теме
Родители возмущены состоянием психоневрологического диспансера в Бишкеке
Кыргызстанец более 10 лет находился в психиатрической больнице без лечения
Финансирование питания в психиатрических больницах увеличено в два раза
Омбудсмен КР бьет тревогу из-за отсутствия документов у пациентов психбольниц
В Майлуу-Суу женщину незаконно поместили в психдиспансер. Главврача оправдали
Суд оправдал следователя, поместившего женщину без ее согласия в лечебницу
Сплошные нарушения. Правозащитники проверили психиатрическую клинику в Покровке
Стали известны подробности побега мужчины из психбольницы в Кызыл-Жаре
В Ошской больнице психиатрии и наркологии санитар избил пациента
Крыша едет. Как и почему надо беречь свой душевный покой, рассказал психиатр
Популярные новости
Получаем пособие &laquo;үй-бүлөгө көмөк&raquo;. Какие справки нужны и&nbsp;куда идти Получаем пособие «үй-бүлөгө көмөк». Какие справки нужны и куда идти
В&nbsp;Кыргызстане ночью произошло землетрясение, которое не&nbsp;ощущалось В Кыргызстане ночью произошло землетрясение, которое не ощущалось
В&nbsp;Бишкеке ожидаются дожди с&nbsp;грозами. Прогноз погоды на&nbsp;15-17 сентября В Бишкеке ожидаются дожди с грозами. Прогноз погоды на 15-17 сентября
Штормовое предупреждение: ожидается резкое понижение температуры воздуха Штормовое предупреждение: ожидается резкое понижение температуры воздуха
Бизнес
Как накопить на&nbsp;образование и&nbsp;будущее детей вместе с&nbsp;детским депозитом от&nbsp;MBANK Как накопить на образование и будущее детей вместе с детским депозитом от MBANK
KOICA провело семинар по&nbsp;сотрудничеству с&nbsp;гражданским обществом KOICA провело семинар по сотрудничеству с гражданским обществом
ЗАО &laquo;МПЦ&raquo; представляет новую карту &laquo;Элкарт+&raquo; ЗАО «МПЦ» представляет новую карту «Элкарт+»
MEGA открыла новый центр продаж и&nbsp;обслуживания в&nbsp;Ошской области MEGA открыла новый центр продаж и обслуживания в Ошской области
17 сентября, среда
17:00
Проект сериала об эпосе «Эр-Тоштук» приостановили. Кто приложил к этому руку Проект сериала об эпосе «Эр-Тоштук» приостановили. Кто...
16:58
Вице-президент Турции прибыл с официальным визитом в Кыргызстан
16:37
Япония приглашает молодежь КР принять участие в программе «Верховенство права»
16:36
Подпольный игорный клуб в Бишкеке накрыли сотрудники уголовного розыска
16:27
В КР лица, находящиеся на принудительном лечении, стали чаще устраивать побеги