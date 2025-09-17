В КР лица, находящиеся на принудительном лечении, стали чаще устраивать побеги

В Кыргызстане лица, находящиеся на принудительном лечении, стали чаще устраивать побеги. Об этом говорится в докладе омбудсмена «О состоянии прав и свобод человека и гражданина в 2024 году».

По его данным, в ходе мониторинга установлено, что в Республиканской психиатрической больнице (РПБ) в селе Чым-Коргон охрана уполномоченным органом не осуществляется, охрану вынуждены осуществлять женщины-санитарки пенсионного возраста.

«При этом отсутствует система видеонаблюдения. Необходимо учесть, что в РПБ содержатся лица, совершившие особо опасные деяния против общества. Ежегодно фиксируются побеги лицами, находящимися на принудительном лечении, что представляет угрозу безопасности медицинскому персоналу и обществу», — говорится в докладе.

Так, в 2023-м зафиксировано два случая побега, а в 2024-м — 12 случаев.

Охрана психиатрической больницы в селе Кызыл-Жар обеспечивается согласно договору, заключенному между медучреждением и службой «Охрана» города Таш-Кумыра.

Читайте по теме Новую госпрограмму по развитию психиатрической службы разработают в КР

Отмечается, что институт акыйкатчи обращался в кабинет министров КР с предложением о создании охранной зоны РПБ в Чым-Коргоне. Для расчетов (стены, колючие проволоки, видеонаблюдение и так далее) была образована рабочая группа в составе представителей Минздрава и СИН. Рабочей группой осуществлены выезды, проведен правовой анализ действующих нормативных правовых актов в указанной сфере. Однако вопрос организации охраны принудительного лечения до сих пор остается открытым.

Также установлено, что судебно-психиатрическая экспертиза подследственных лиц по республике проводится только в отделении РПБ в селе Кызыл-Жар, рассчитанном на 15 коек. Расположение в труднодоступной местности создает значительные транспортные и финансовые сложности при доставке подследственных лиц, находящихся под стражей.

Запросы на проведение судебно-психиатрических экспертиз за последние два года выросли более чем вдвое: в 2022-м — 1 тысяча 951, в 2023-м — 2,6 тысячи, в 2024-м — 4 тысячи 748.

Ранее в Чым-Коргоне также функционировало отделение судебно-психиатрических экспертиз для подследственных лиц из Бишкека и северного региона республики. Однако на основании приказа МВД КР, с 1 сентября 2009-го отделение расформировано из-за снятия вооруженной охраны.

Ранее Минздрав сообщал, что в селе Чым-Коргон в РПБ находятся на лечении 319 пациентов, в том числе 53 человека проходят принудительное лечение по решению суда.