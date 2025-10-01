Замглавврача психбольницы задержан при попытке дать взятку в 500 тысяч сомов

Заместитель главного врача специализированного психиатрического учреждения задержан при попытке передать сотрудникам милиции взятку в размере 500 тысяч сомов. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.
По данным ведомства, 59-летний Э.Б. пытался передать деньги оперативникам, чтобы прекратить проверки и избежать уголовной ответственности. В момент передачи средств его поймали с поличным сотрудники Главного управления уголовного розыска и службы внутренней безопасности МВД.
Следственная служба возбудила уголовное дело по статье 345 «Дача взятки» УК КР. Подозреваемый заключен под стражу.
Напомним, ранее следственная служба возбудила уголовное дело по статье 261 «Создание или участие в организованной преступной группе» УК КР. Установлено, что осужденный А.Б., 1985 года рождения, после совершенного убийства через коррупционные связи признан невменяемым и помещен в психиатрическое учреждение. Там он объявил себя «положенцем» и организовал сбор денежных средств в пользу криминального «общака».
Позже задержан брат «положенца» за попытку дать взятку в 190 тысяч сомов милиционерам.