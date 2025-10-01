19:58
USD 87.45
EUR 102.76
RUB 1.07
Происшествия

Замглавврача психбольницы задержан при попытке дать взятку в 500 тысяч сомов

Заместитель главного врача специализированного психиатрического учреждения задержан при попытке передать сотрудникам милиции взятку в размере 500 тысяч сомов. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

МВД
Фото МВД. Замглавврача психбольницы

По данным ведомства, 59-летний Э.Б. пытался передать деньги оперативникам, чтобы прекратить проверки и избежать уголовной ответственности. В момент передачи средств его поймали с поличным сотрудники Главного управления уголовного розыска и службы внутренней безопасности МВД.

Следственная служба возбудила уголовное дело по статье 345 «Дача взятки» УК КР. Подозреваемый заключен под стражу.

Читайте по теме
В Кыргызстане разоблачили «положенца», скрывавшегося в психиатрической клинике

Напомним, ранее следственная служба возбудила уголовное дело по статье 261 «Создание или участие в организованной преступной группе» УК КР. Установлено, что осужденный А.Б., 1985 года рождения, после совершенного убийства через коррупционные связи признан невменяемым и помещен в психиатрическое учреждение. Там он объявил себя «положенцем» и организовал сбор денежных средств в пользу криминального «общака».

Позже задержан брат «положенца» за попытку дать взятку в 190 тысяч сомов милиционерам. 
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/345645/
просмотров: 139
Версия для печати
Материалы по теме
Брат «положенца» пытался дать взятку в 190 тысяч сомов милиционерам
Судья, уличенный в получении взятки, написал заявление по собственному желанию
В КР лица, находящиеся на принудительном лечении, стали чаще устраивать побеги
В Караколе задержаны подозреваемые в вымогательстве
Прикрываясь именем Ташиева. В Кыргызстане задержали бывшего сотрудника ГКНБ
Коррупционную схему выявили в системе Министерства обороны Кыргызстана
Родители возмущены состоянием психоневрологического диспансера в Бишкеке
Дорога из миллионов: начальник лесхоза пойман на взятке
В Оше задержаны судья и сотрудник прокуратуры по делу о вымогательстве взятки
Подозреваемый в изнасиловании житель Узгена дал взятку следователю
Популярные новости
Штормовое предупреждение: в&nbsp;Кыргызстане ожидаются дожди, снег и&nbsp;заморозки Штормовое предупреждение: в Кыргызстане ожидаются дожди, снег и заморозки
Подробности жестокого убийства несовершеннолетней на&nbsp;Иссык-Куле раскрыло МВД Подробности жестокого убийства несовершеннолетней на Иссык-Куле раскрыло МВД
На&nbsp;Иссык-Куле изнасиловали и&nbsp;убили девушку. Подозреваемый задержан На Иссык-Куле изнасиловали и убили девушку. Подозреваемый задержан
В&nbsp;Кыргызстане разоблачили &laquo;положенца&raquo;, скрывавшегося в&nbsp;психиатрической клинике В Кыргызстане разоблачили «положенца», скрывавшегося в психиатрической клинике
Бизнес
Kia Sonet без первоначального взноса и&nbsp;первые три месяца&nbsp;&mdash; 0&nbsp;сомов Kia Sonet без первоначального взноса и первые три месяца — 0 сомов
Акция &laquo;Открой Вьетнам вместе с&nbsp;QR&raquo; от&nbsp;&laquo;Элдик Банка&raquo; и&nbsp;МПЦ Акция «Открой Вьетнам вместе с QR» от «Элдик Банка» и МПЦ
MEGA поздравила старшее поколение с&nbsp;праздником, подарив заботу и&nbsp;внимание MEGA поздравила старшее поколение с праздником, подарив заботу и внимание
Мечты сбываются! Главный приз&nbsp;&mdash; квартира: MBANK запускает &laquo;Марафон призов&raquo; Мечты сбываются! Главный приз — квартира: MBANK запускает «Марафон призов»
1 октября, среда
19:51
Замглавврача психбольницы задержан при попытке дать взятку в 500 тысяч сомов Замглавврача психбольницы задержан при попытке дать взя...
19:44
Двести сомов за детство: девочка продает клубнику по ночам в Бишкеке
19:38
Нацбанк Кыргызстана провел пятую валютную интервенцию
19:23
В городе Ош кафе и рестораны обязали открыть парковки до 1 ноября
19:17
Подозреваемый в убийстве девушки на Иссык-Куле ранее дважды был осужден — ВС КР