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Происшествия

Охотившийся на косуль браконьер задержан в Московском районе

В Московском районе задержали браконьера, застрелившего трех косуль. Об этом сообщила пресс-служба Государственного агентства охраны окружающей среды и лесного хозяйства.

По ее данным, у жителя села Мураке Чуйской области Д.А. при задержании изъяли огнестрельное оружие с патронами и три туши.

Незаконная охота на косулю проводилась в ущелье Кара-Суу вблизи села Ак-Башат.

Согласно правилам, охота на косулю разрешена со второй субботы августа до последнего воскресенья октября.

По факту сотрудники ГАООСиЛХ составили протокол о взыскании с Д.А. 150 тысяч сомов. Также его оштрафовали на 60 тысяч сомов в пользу государства за незаконный отстрел трех голов косуль.

Нарушитель уже выплатил 150 тысяч сомов.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/144414/
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22 февраля, суббота
09:43
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