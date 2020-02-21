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Угрозы жителю Бишкека пистолетом. Подозреваемый не работает в ГСИН

Сообщение о том, что сотрудник Государственной службы исполнения наказаний угрожал пистолетом жителю Бишкека, не подтвердилось. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе ГСИН.

Представители ведомства созвонились со всеми районными управлениями внутренних дел и ГУВД столицы. Все они не подтвердили, что задерживали сотрудника ведомства.

«Если, к примеру, наш сотрудник каким-то образом попадает в ИВС или районные отделения милиции, они сразу отправляют нам специальное сообщение. У нас есть служба внутренних расследований, которая сразу выезжает на место и разбирается в ситуации. В данном случае такого спецсообщения не поступало», — отметили в ведомстве.

В ГСИН уточнили, что задержанный за угрозы оружием никогда не работал в службе.

Публикация о том, что в Бишкеке сотрудник ГСИН угрожал пистолетом 19-летнему парню появилась в Telegram-канале oppa_kg. Инцидент произошел 18 февраля. Примерно в 15.30 на пульт 102 поступило сообщение от мужчины, который заявил, что на пересечении улиц Кольбаева и Калинина ему угрожают пистолетом.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/144286/
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