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Происшествия

Сотрудник ГСИН угрожал пистолетом жителю Бишкека

В Бишкеке сотрудник ГСИН угрожал пистолетом 19-летнему парню. Публикация об этом появилась в Telegram-канале oppa_kg.

Инцидент произошел 18 февраля. Примерно в 15.30 на пульт 102 поступило сообщение от мужчины, который заявил, что на пересечении улиц Кольбаева и Калинина ему угрожают пистолетом.

По его словам, к нему подошли двое неизвестных в нетрезвом состоянии и начали угрожать, что застрелят его.

Правоохранители задержали двух подозреваемых. Ими оказались 31-летний К.К. и 28-летний М.П. У них изъяли пневматический пистолет. Данный факт зарегистрирован в ЕРПП по статье «Хулиганство» УК КР.

Автор материала утверждает, что мужчина с пистолетом — сотрудник Государственной службы исполнения наказаний КР.

Подозреваемых водворили в ИВС.

Пресс-служба ГСИН пока недоступна для комментариев.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/144276/
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