На ТЭЦ Бишкека электромонтер получил ожоги

На ТЭЦ Бишкека произошел несчастный случай. Об этом сообщила пресс-служба ОАО «Электрические станции».

При сборе схемы для опробования масляного выключателя старший дежурный электромонтер электроцеха получил частичные ожоги лица и тыльных поверхностей кистей рук.

«35-летнему Т.Ш. оказали первую доврачебную помощь. После его доставили в больницу. По предварительным оценкам врачей, он получил ожог 4 процентов поверхности тела. По факту несчастного случая создана комиссия для выяснения причин и обстоятельств произошедшего», — сообщили в ведомстве.