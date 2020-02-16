Создана комиссия по расследованию гибели сотрудника «Кумтора» на озере Петрова

Вчера, 15 февраля, в 18.00 при выполнении плановых работ по отсыпке материала в небольшое по размерам термокарстовое озеро в северо-западной части естественной моренной плотины, подпруживающей озеро Петрова с западной стороны, под воду ушел экскаватор, в котором находился машинист. Спасатели обнаружили тело пропавшего сотрудника компании, сообщил отдел по связям со СМИ «Кумтор Голд Компани».

Работы проводили по проекту, согласованному с соответствующими госорганами Кыргызстана.

После получения информации о чрезвычайном происшествии горно-спасательная команда рудника «Кумтор» незамедлительно приступила к аварийно-спасательным работам.

К работам по поиску сотрудника рудника подключились группы водолазов МЧС, прибывшие из Бишкека и Каракола.

О произошедшем компания сразу поставила в известность все надзорные государственные органы.

В настоящий момент тело машиниста экскаватора найдено. Создана комиссия по расследованию причин случившегося.