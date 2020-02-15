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Происшествия

В Джети-Огузе на озере Петрова пропал сотрудник «Кумтора». Его ищут спасатели

Сотрудник ЗАО «Кумтор Голд Компани» пропал на озере Петрова. Об этом 24.kg сообщили в правоохранительных органах.

Уточняется, что мужчина работал на экскаваторе у ледникового озера. По предварительным данным, техника провалилась под лед и утонула.

В МЧС подтвердили информацию о ЧП. По данным ведомства, на поиски сотрудника «Кумтора» привлечены спасатели и водолазы.

«По предварительным данным, ЧП произошло сегодня примерно в 18.00. Подробности будут сообщены позже», — прокомментировали в пресс-службе.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/143758/
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