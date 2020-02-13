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Происшествия

В Бишкеке мужчина накинулся на сотрудника милиции. Его нашли и задержали

Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, набросившегося на регулировщика патрульной милиции в центре Бишкека. Об этом сообщает управление Патрульной службы милиции.

Уточняется, что в ходе разыскных мероприятий задержан подозреваемый Б.М., 1991 года рождения. Он доставлен в следственную службу УВД Первомайского района. Автомобиль водворен на охраняемую штрафстоянку.

Ранее сообщалось, что в Бишкеке водитель автомобиля с криками накинулся на регулировщика дорожного движения на пересечении проспекта Манаса и улицы Московской.

Факт зарегистрирован в ЕРПП, начато досудебное производство по статье 119 «Мелкое хулиганство» Кодекса о проступках.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/143463/
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